Manchester City e Manchester United têm os plantéis mais valiosos do mundo

Os clubes de Manchester são os que receberiam mais dinheiro se colocassem os seus futebolistas no mercado. O Chelsea fecha o pódio e o Barcelona surge, surpreendentemente, no quarto lugar

O CIES-Observatório do Futebol revelou um dos seus estudos semanais, onde apresenta os valores estimados de transferência dos plantéis das 98 equipas que integram as cinco maiores ligas europeias. No topo surgem os dois rivais de Manchester, City e United, com avaliações de 1280 e 1214 milhões de euros, respetivamente, caso decidissem colocar no mercado os seus futebolistas.

Curiosamente, ou talvez não, estes são também os dois emblemas que mais investiram na construção dos atuais plantéis. A fórmula de cálculo tem por base um algoritmo exclusivo do Observatório do Futebol.

A fechar o pódio dos clubes com maior potencial de encaixe em transferências encontramos o Chelsea (com um plantel avaliado em 946 M€), outro emblema da Premier League que, à semelhança do City e United, possui um plantel recheado de jogadores internacionais por diversos países.

Surpreendentemente, no quarto lugar surge o Barcelona, isto mesmo considerando a juventude de muitos jogadores que integram o plantel dos culé, cuja temporada tem sido um verdadeiro pesadelo.

Abaixo do Barça seguem-se Bayern, Liverpool, Real Madrid e PSG, todos eles com valores estimados acima dos 800 milhões de euros e já com um fosso significativo para o Dortmund (687 M€), nono na tabela.



PSG apenas em oitavo

Apesar de possuir talvez o plantel mais recheado de estrelas na atualidade, com destaque para o trio de ataque Messi-Mbappé-Neymar, o PSG é apenas oitavo na tabela, algo que poderá ter explicação em duas situações. Por um lado a idade de jogadores como Messi (34 anos), Neymar (29) ou Di María (33), por outro o facto de Mbappé (22) ter entrado no último ano de contrato e poder sair no fim da época a custo zero, isto sabendo-se que o PSG rejeitou este verão uma proposta do Real Madrid de 170 M€.

Sem surpresas, a Premier League é a liga mais valiosa, com larga diferença para La Liga, merecendo realce o facto da Bundesliga, mesmo com menos duas equipas que as outras quatro, fechar o pódio.