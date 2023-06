Manchester City é mais um grande inglês interessado em pérola espanhola

Gabri Veiga também é seguido por Liverpool e Chelsea. Cláusula de rescisão está fixada nos 40 milhões de euros

Gabri Veiga, grande figura do Celta de Vigo, ainda não se estreou pela seleção A de Espanha, mas os interessados já são muitos e importantes. O Manchester City é o mais recente.

Segundo Fabrizio Romano, o campeão inglês já desistiu de Rice, muito apontado ao Arsenal, e, por isso, olha para Gabri, de 21 anos, como uma boa alternativa.

O jogador é seguido de forma atenta por Liverpool e Chelsea, tendo uma cláusula de rescisão de 40 milhões de euros.

Na sua terceira temporada com a equipa A do Celta de Vigo, Gabri, orientado pelo português Carlos Carvalhal, terminou 2022/2023 com 11 golos e quatro assistências em quase 40 partidas.