Manchester City e Liverpool vão medir forças na Taça da Liga dois dias depois da final do Mundial

Encontros da quarta ronda jogados pouco depois de um dos jogos mais importantes do ano. Muitas dúvidas para Pep Guardiola, Jurgen Klopp e outros treinadores que ficarão sem a sua base durante parte dos meses de novembro e dezembro

O Mundial do Catar vai trazer dificuldades acrescidas aos clubes e aos respetivos treinadores. Para já, em Inglaterra, o sorteio da quarta eliminatória da Taça da Liga ditou uma grande curiosidade: teremos jogo grande na ressaca da final de um Mundial.

Os encontros estão marcados para o próximo dia 20 de dezembro, com Manchester City e Liverpool a defrontarem-se dois dias depois da final do Campeonato do Mundo, no Catar, onde poderão estar...vários jogadores de citizens e reds.

Outras equipas grandes, que ficarão sem muitos internacionais nas próximas semanas, como o Manchester United, também terão o mesmo problema para preparar os desafios.