Manchester City define sucessor de João Cancelo para o verão

Os cityzens terão fixado a mira em Ben Chilwell, lateral esquerdo do Chelsea.

Após ter emprestado João Cancelo ao Bayern até ao final da temporada, com opção de compra de 70 milhões de euros, o Manchester City já terá definido o substituto futuro do internacional português, cujo regresso ao clube no próximo verão não estará a ser equacionado.

De acordo com o jornal The Times, os cityzens têm a mira apontada em Ben Chilwell, lateral esquerdo do Chelsea, que já terá chamado a atenção de Pep Guardiola em 2020, acabando por preferir ingressar no conjunto de Londres nessa altura.

O defesa inglês, de 26 anos, tem tido parca utilização na terceira temporada ao serviço dos blues, muito por causa da concorrência de Marc Cucurella, que tem sido o habitual titular no flanco esquerdo da defesa desde que foi contratado ao Brighton no verão passado, a troco de 65 milhões de euros.

Na presente temporada, Chillwell leva um golo e uma assistência em 12 partidas disputadas pelo Chelsea. Quanto a Cancelo, a fonte reforça que a sua saída do Manchester City foi decidida por Pep Guardiola após o lateral português ter demonstrado a sua insastifação com a perda de titularidade nos últimos jogos da equipa.