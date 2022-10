Manchester City de olho na nova estrela do Nápoles e do futebol italiano

Khvicha Kvaratskhelia tem estado em grande no campeonato e na Liga dos Campeões, levando sete golos e seis assistências em 14 jogos

O nome é praticamente impronunciável, mas o talento é de tal forma evidente que Khvicha Kvaratskhelia pode não ficar muito tempo no Nápoles. A nova estrela do San Paolo e do futebol italiano já é seguido a sério pelo Manchester City.

De acordo com o The Sun, o campeão inglês quer aproveitar o facto do salário do extremo georgiana ser baixo, tendo em conta os preços habitualmente praticados na Premier League, para atacar a contratação do destro. O valor de mercado também não é nada de proibitivo para quem compra e muito, com o jogador a valer, para já, 35 milhões de euros.

Leia também Cristiano Ronaldo Antigo jogador do Manchester United sobre o caso Ronaldo: "Agarrava-o pelo pescoço..." Dion Dublin criticou comportamento do internacional português e lembrou que podia partir para medidas mais drásticas caso fizesse parte do grupo de trabalho de Erik Ten Hag

O Nápoles está em contrarrelógio para melhorar a situação do atleta e já há números concretos. Os italianos querem aumentar o salário e elevar a cláusula de rescisão para os 74 milhões de euros.