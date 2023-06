Manchester City bate rival United e chega à dobradinha em Inglaterra

Triunfo por 2-1 para a equipa de Guardiola, que já conquistou 2/3 do eventual triplete (Campeonato, Taça e Champions). Bruno Fernandes marcou o golo dos red devils

O Manchester City vai acabar, pelo menos, com a dobradinha do futebol inglês. Diante do grande rival Manchester United, a equipa de Pep Guardiola conquistou a Taça de Inglaterra, ao vencer a final de Wembley por 2-1.

Gundogan fez o golo mais rápido de sempre em finais da FA Cup, antes de Bruno Fernandes empatar de penálti, ainda na primeira parte. No início do segundo tempo, o médio alemão bisou e fechou o resultado.

Este foi o 34º título da carreira de Pep Guardiola, o 13º com o Manchester City, ao fim de sete temporadas. Ainda pode chegar ao 14º nos próximos dias, quando defrontar o Inter, na final da Champions.