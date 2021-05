"Citizens" ficam a torcer por uma vitória do Liverpool em casa do rival Manchester United.

O Manchester City venceu este sábado por 2-0 no reduto do Crystal Palace, em partida da 34.ª ronda da Premier League, e pode fazer a festa do título já este domingo.

Para que isso aconteça, o Liverpool terá de vencer no reduto do Manchester United. O pontapé de saída do encontro de Old Trafford está agendado para as 16h30 de amanhã.

Em Londres, no Selhurst Park, Pep Guardiola lançou um onze "alternativo" entre jogos de Liga dos Campeões e deixou várias figuras da equipa no banco de suplentes. Aguero adiantou os líderes da Liga inglesa aos 57 minutos, com um belo remate, e Ferrán Torres dilatou a vantagem logo depois, aos 59'.

João Cancelo foi o único português em campo e cumpriu os 90 minutos. Rúben Dias e Bernardo Silva não saíram do banco de suplentes.

O City passou a somar 80 pontos, mais 13 do que o Manchester United, segundo classificado, e está a um passo do quinto título de campeão inglês. O Crystal Palace está no 13.º posto da tabela, com 38 pontos.

Veja os golos da vitória do Manchester City em Londres: