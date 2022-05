Manchester City apresenta estátua de homenagem a Aguero

No dia em que se assinalam dez anos desde o golo mítico do argentino que selou a conquista da Premier League para os cityzens, na época 2011/12

O Manchester City, dez anos depois do golo inesquecível de Aguero frente ao QPR, aos 90+4, que selou a conquista da Premier League 2011/12 para o clube, apresentou a estátua de homenagem ao argentino, situada nos arredores do Estádio Etihad.

A estátua foi inaugurada esta terça-feira, com o emblema a anunciá-la através de um vídeo na conta oficial do Twitter, em que o próprio Aguero reage com satisfação à mesma: "Honestamente, é algo muito belo para mim".

Também o lendário golo do antigo avançado, que foi obrigado a terminar a carreira esta temporada devido a problemas cardíacos, foi analisado por várias personalidades, com o consenso a ser que o momento marcou o início de uma era dourada no Man. City.

Com o melhor marcador da história do clube na exata mesma pose em que festejou esse golo, Aguero junta-se a Vincent Kompany e David Silva como lendas do Man. City com estátuas comemorativas à beira do estádio.

Recorde-se que Aguero chegou ao Manchester City no verão de 2011, vindo do Atlético de Madrid, passando uma década inteira no Etihad, na qual apontou 260 golos e conquistou 15 troféus, com destaque para cinco Premier Leagues.