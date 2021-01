Manchester City: a vitória foi escassa, mas os números recentes impressionam

Equipa de Pep Guardiola está numa fase bastante positiva e somou mais uma vitória. Ivan Cavaleiro, noutro jogo, ajudou o Fulham com um golo.

O Manchester City consolidou este sábado a liderança da Liga inglesa de futebol, ao vencer o lanterna vermelha Sheffield United (1-0), e o português Ivan Cavaleiro marcou pelo Fulham em casa do West Bromwich (2-2).

No Estádio Etihad, o ponta de lança brasileiro Gabriel Jesus marcou o único tento do encontro da 21.ª jornada, logo aos nove minutos, suficiente para o City, hoje com Bernardo Silva e Rúben Dias no "onze", mas com João Cancelo no banco, passar mais uma ronda como líder isolado, agora com 44 pontos, mais quatro do que o rival United, segundo colocado, que ainda hoje vai ao campo do Arsenal, pelas 17:30.

Esta foi a 12.ª vitória consecutiva para a equipa de Pep Guardiola em jogos oficiais, e o oitavo jogo seguido sem sofrer golos. O último tento consentido remonta a 03 de janeiro, na visita ao campo do Chelsea, que marcou já nos descontos, por Hudson-Odoi.

Nos arredores de Birmingham, lutou-se pela permanência, com o Fulham (18.º, com 14 pontos) a "arrancar" a igualdade pelos pés de Ivan Cavaleiro, que saltou do banco aos 72 minutos para marcar aos 77, depois de Bobby Reid (10) ter adiantado os "cottagers" e de Bartley e do ex-Sporting Matheus Pereira (66) terem feito os tentos dos "baggies", penúltimos (19.º) da classificação, com 12, mais quatro do que o último posicionado Sheffield.

A viver um mau momento na época continua o Wolverhamtpon, após nova derrota, desta vez diante do Crystal Palace (1-0), que assim ultrapassou os "wolves" a meio da tabela, ocupando o 13.ª posto, com 26, face aos 23 do emblema treinado por Nuno Espírito Santo.

O médio Eberechi Eze, aos 60 minutos, garantiu o triunfo para os "eagles", frente ao conjunto dos lusos Rui Patrício, Nélson Semedo, João Moutinho, Pedro Neto, Daniel Podence, todos titulares hoje, enquanto Fábio Silva e Vitinha foram lançados no decorrer do encontro. Rúben Neves não saiu do banco de suplentes.

Doze jogos oficiais depois, o Newcastle voltou a conhecer o sabor da vitória, no reduto do Everton (2-0), que teve o internacional português André Gomes em campo, a partir do minuto 63, e o compatriota João Virgínia entre as segundas escolhas.

Um "bis" do avançado Callum Wilson (73 e 90+3 minutos) colocou os "magpies" no 16.º posto da tabela, com 22 pontos, os mesmo do Burnley (menos um jogo), enquanto os "toffees", com 33, seguem em sétimo, juntamente com o Tottenham, de José Mourinho, que no domingo viaja ao sul de Inglaterra para defrontar o Brighton.