A UEFA vai lançar um documentário a 16 de novembro que revela o lado mais privado da vida dos árbitros. O lado que não costumamos ver. "Man in the Middle", assim se chama o documentário, mostra como os árbitros trabalham no cenário do futebol de elite.

No "teaser" publicado no site da UEFA assiste-se a um momento entre Bjorn Kuipers e Lionel Messi, no dia em que o Liverpool jogou em Camp Nou na Liga dos Campeões de 2018/19. "Messi, vamos lá, mostra-me algum respeito, tu fazes sempre isto, vamos", ou-se-se Kuipers.

A série, dividida em quatro episódios, conta com a participação de 16 árbitros de elite - sempre em jogos da Liga dos Campeões -, mostrando o que fizeram dentro e fora de campo durante 18 meses, entre fevereiro de 2019 e agosto de 2020.

O primeiro episódio da série estará disponível no UEFA.tv a 16 de novembro.