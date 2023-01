Malcom é mesmo alvo do PSG: treinador do Zenit confirma

Malcom, do Zenit

Extremo brasileiro, que passou pelo Barcelona, deve ser a alternativa a Sarabia, transferido para o Wolverhampton

Malcom, extremo do Zenit, pode vir mesmo a reforçar o PSG nesta reabertura de mercado. A confirmação foi dada pelo próprio treinador dos russos, Sergei Semak.

"Não foram recebidas ofertas oficiais para Malcom, mas há interesse por parte do PSG. Falei com Malcom e estamos à espera de uma proposta formal. Se ela chegar, iremos considerá-la", explicou o técnico do Zenit.

Rayan Cherki, figura do Lyon, era o preferido do PSG, mas o nome de Malcom interessa, já tinha noticiado o L"Équipe.