Desabafo de Jude Bellingham, médio inglês do Dortmund

Jude Bellingham recordou esta terça-feira a final do Euro'2020, disputado em 2021, que a Itália venceu no desempate por grandes penalidades, criticando a forma como Marcus Rashford, Jadon Sancho e Bukayo Saka foram alvo de abuso racial nas redes sociais por terem falhado as respetivas cobranças.

"Olhas para a forma como chegámos à final e pensas que o país estava unido. Mas mal eles falharam os penáltis deixaram de ser ingleses, passaram a ser só negros. Toda a gente pode falhar um penálti, toda a gente pode cometer um erro no local de trabalho, mas ser criticado daquela forma não pode acontecer, eles são humanos", reprovou.

Bellingham elogiou, no entanto, a postura adotado pelo selecionador Gareth Southgate em situações onde a possibilidade de abuso racial é maior.

"Ele sempre levantou esse tema [racismo] em reuniões que antecipam a ida [a países com historial de racismo]. Fomos à Hungria pouco tempo depois do Euro e aconteceu a mesma coisa, só que dessa vez sentimo-nos mais preparados. Sentimo-nos mais apoiados por causa da conversa de Southgate. Enquanto jogador negro, sinto gratidão por isso", confessou o médio de 18 anos.

"Não existe um trabalho no mundo em que mereças ser criticado com base no racismo. Nunca vou esqueçer a primeira vez que recebi um lote de mensagens [racistas]. O meu clube foi rápido em enviar-me uma mensagem e a certificar-se de que estava bem, foi um gesto que apreciei muito", completou Bellingham.