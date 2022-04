"Mais vale ver Netflix do que assistir a um jogo do Atlético de Madrid"

Diego Simeone, treinador do Atlético de Madrid

Críticas à abordagem do Atlético de Madrid no jogo frente ao Manchester City continuam a aumentar, desta vez é Van Basten a mostrar o seu descontentamento

O resultado do Atlético de Madrid frente ao Manchester City (derrota por 1-0 no Etihad Stadium), no jogo da primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões pode ter deixado a eliminatória em aberto, mas o coro de críticos à estratégia de Diego Simeone tem sido feroz e ganhou recentemente mais um membro.

Desta feita é Marco Van Basten, antigo avançado neerlandês, quem revela o descontentamento com o planeamento defensivo da equipa de Madrid. No canal Ziggo Sports, Van Basten mostra-se incrédulo com a falta de ambição ofensiva dos colchoneros.

"O que o Atlético de Madrid está a fazer é legal, é permitido. Mas, estou surpreendido que haja uma equipa com 10 jogadores atrás da bola por 90 minutos e que eles só tentem não sofrer golos do adversário"

Para além de lamentar que "jogadores como Antoine Griezmann e João Félix joguem 90 minutos de forma defensiva", o antigo avançado revela ainda que terá muitas dificuldades em ver jogos do Atlético no futuro. "Faz mais sentido mudar de canal e assistir Netflix ou algo assim quando o Atlético joga", afirmou.