Mais uma saída no Chelsea: Azpilicueta despede-se em lágrimas

Lateral espanhol deve rumar ao Atlético de Madrid e, assim, regressar ao país de origem

César Azpilicueta é mais uma saída confirmada no Chelsea. O capitão dos blues vai deixar Stamford Bridge, uma década depois.

Em lágrimas, o espanhol despediu-se dos adeptos, num vídeo publicado nas redes sociais dos blues.

Quase sempre imprescindível para os vários treinadores que passaram pelo Chelsea nos últimos 10 anos, Azpilicueta tornou-se numa figura histórica dos blues, terminando com mais de 500 partidas e muitos títulos (Champions, duas Ligas Europa, uma Supertaça Europeia, um Mundial de clubes e dois campeonatos).

Azpilicueta deve, agora, regressar ao país de origem e reforçar o Atlético de Madrid.