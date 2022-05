Mais uma saída a custo zero na Juventus e há dois clubes atentos

Bernardeschi também não irá renovar e junta-se a Chiellini e Dybala.

Federico Bernardeschi será mais um jogador cotado prestes a ficar livre no mercado de transferências. A informação é da Sky Sports, que adianta que o processo de renovação entre a Juventus e o internacional italiano caiu por terra, querendo isto dizer que o jogador de 28 anos irá deixar o clube a custo zero.

Bernardeschi, campeão europeu pela seleção transalpina, representou o emblema de Turim nas últimas cinco temporadas e na atual leva dois golos marcados em 35 jogos. No início da carreira brilhou na Fiorentina.

De acordo com a informação, Inter e Milan seguiam com atenção este processo e estão bem colocados na corrida ao jogador. Quanto à Juventus, este será o terceiro jogador que irá rumar a outras paragens a custo zero, depois de confirmadas as saídas, nessa mesma situação, do central Chiellini e do avançado Dybala.