Mais uma possível solução para Hazard e agora com um trunfo ao barulho

Hazard não tem sido feliz no Real Madrid

Dortmund já conta com Thorgan Hazard no plantel e quer acrescentar o seu irmão mais velho, Eden, atualmente no Real Madrid.

A viver um período complicado desde que chegou ao Real Madrid em 2019, Eden Hazard deverá sair no final da temporada, e têm-se multiplicado os rumores sobre o seu próximo destino. A seguir a clubes da Premier League já terem sido associados ao extremo belga, foi o Borussia de Dortmund o último emblema a ser apontado como interessado, segundo a Cadena SER.

O clube onde milita o português Raphael Guerreiro tem uma vantagem em relação à concorrência inglesa caso queira contar com Hazard na próxima época: o irmão mais novo, Thorgan Hazard, carrasco da seleção portuguesa no Euro'2020.

Juntar a vontade do jogador e o desejo do Real Madrid em cortar custos no orçamento de salários, para poder suportar uma eventual contratação como Mbappé ou Halaand, podem ser decisivos para a transferência de Hazard.