Mais uma dor de cabeça para Mourinho: El Shaarawy sofre lesão muscular

Extremo italiano sofreu uma lesão muscular na visita ao Monza e é uma baixa certa da Roma para as próximas duas jornadas da Serie A, assim como para ambas as mãos das meias-finais da Liga Europa.

A Roma, treinada por José Mourinho, empatou na quarta-feira (1-1) na visita ao Monza, num jogo da 33.ª jornada da Serie A em que o técnico português ganhou uma nova dor de cabeça.

Stephan El Shaarawy marcou o golo da formação romana (24') e saiu com queixas físicas aos 69 minutos, com o jornal "Gazzetta dello Sport" a avançar que sofreu uma lesão muscular na coxa direita, tendo o resto da temporada em risco.

Com cinco jornadas por disputar até ao fim do campeonato, a que se juntam as duas mãos das meias-finais da Liga Europa, diante do Bayer Leverkusen, por enquanto apenas é garantido que El Shaarawy vai falhar os próximos três jogos da Roma na Serie A (Inter, Bolonha e Salernitana) e ambos os encontros com os alemães.

Assim sendo, no melhor dos casos, o extremo de 30 anos só voltará às opções do "Special One" nas últimas duas rondas da Serie A (Fiorentina e Spezia) e na final da Liga Europa, caso a Roma ultrapasse o Leverkusen.

Para além de El Shaarawy, também Rick Karsdorp, Chris Smalling, Georginio Wijnaldum, Diego Llorente, Andrea Belotti e Paulo Dybala marcam presença no boletim clínico romano, sendo os dois últimos os casos menos sérios.

Com o empate, a Roma caiu para o sétimo lugar da Serie A, tendo a qualificação europeia em risco.