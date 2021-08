Mais um reforço para o PSG? Camavinga já se terá despedido do Rennes

Imprensa francesa adianta que Camavinga já comunicou às claques do Rennes que está de saída do clube. O destino deverá ser o PSG, a quem tem sido associado.

O PSG pode estar perto de reforçar o meio-campo com Eduardo Camavinga. O médio francês já se terá despedido do Rennes e pode em breve rumar aos parisienses.

De acordo com o jornal Ouest France, citado pelo L'Équipe, o jogador de 18 anos já comunicou às claques do Rennes, depois do jogo com o Nantes, que vai sair.

Camavinga foi também associado ao Manchester United e ao PSG, mas o destino deverá ser mesmo o clube da capital francesa, por um valor a rondar os 30 milhões de euros.

O Rennes foi o único clube que o jovem jogador conheceu como sénior e onde as boas exibições lhe valeram, inclusive, a chamada à seleção francesa - três internacionalizações e um golo.