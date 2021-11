Mais um reforço à vista? Ingleses falam no interesse do Barcelona em Thiago Alcântara

Thiago Alcântara deixou o Barcelona em 2013. Entretanto, já representou o Bayern e o Liverpool e agora fala-se num regresso à Catalunha.

Thiago Alcântara é mais um jogador que tem sido associado ao Barcelona desde a chegada de Xavi Hernández ao clube. De acordo com a Sky Sports, o Barça estará de olho no regresso do médio que atua no Liverpool.

O espanhol, de 30 anos, tem contrato com os reds até 2024, pelo que não poderia chegar a custo zero, à semelhança de Dani Alves.

Thiago deixou a Catalunha em 2013, rumo ao Bayern. Nos blaugrana chegou a partilhar balneário com o agora treinador Xavi.