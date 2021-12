Mais um possível substituto de Pogba apontado ao United, este mais barato

Boubacar Kamara com a camisola do Marselha

Boubacar Kamara está em final de contrato com o Marselha.

Em final de contrato com o Manchester United, parece cada vez mais certo que Paul Pogba irá deixar o clube no final da época, motivo pelo qual o meio-campo dos red devils tem originado rumores de mercado.

John McGinn, uma das figuras do Aston Villa, já foi indicado como alvo, mas eis que agora surge outro nome: Boubacar Kamara.

Trata-se de um jogador de 22 anos, que termina a ligação ao Marselha no final da corrente temporada. Pode, por isso, chegar a "custo zero" a Old Trafford em 2022/23, segundo realça o "The Athletic".

Esta época, o internacional sub-21 pela França leva 19 jogos realizados, com um golo apontado. Bayern e Barcelona também são apontados como clubes atentos, com o "Daily Mail" a acrescentar o Real Madrid.