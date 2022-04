Mais um nome numa lista onde estão Darwin, Haller e Patrick Schick

As notícias sobre uma possível saída de Lewandowski do Bayern são muitas e o possível sucessor também é um tema quente.

A possível saída de Robert Lewandowski na próxima temporada e, caso aconteça, um substituto para o lugar são temas que estão na ordem do dia no Bayern de Munique. Darwin, avançado do Benfica, já foi associado ao campeão alemão, numa lista de possíveis alvos que tem ganho mais nomes.

Segundo informa o órgão de informação alemão "Abendzeitung", Luka Jovic é outro avançado que o Bayern tem no radar tendo em vista o reforço do ataque. O sérvio de 24 anos, que já passou pelo Benfica, não tem brilhado no regresso ao Real Madrid - 17 jogos e um golo -, mas mantém um enorme prestígio na Alemanha, onde foi estrela com a camisola do Eintracht Frankfurt.

Sébastien Haller, do Ajax, e Patrick Schick, do Bayer Leverkusen, também já foram associados ao emblema de Munique.