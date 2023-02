Mais um nome apontado como possível companheiro de Ronaldo no Al Nassr

Zaha com a camisola do Crystal Palace

Wilfried Zaha está em final de contrato com o Crystal Palace.

Muitos foram os nomes, alguns bem sonantes, que foram apontados ao Al Nassr e esta terça-feira surge mais um mencionado pela imprensa internacional. De acordo com o jornal britânico Evening Standard, Wilfried Zaha por juntar-se a Cristiano Ronaldo no clube saudita no próximo verão.

O avançado costa-marfinense de 30 anos está em final de contrato com o Crystal Palace e o Al Nassr estará interessado na contratação.

Zaha representa o emblema britânico desde 2014/15, naquela que é a segunda passagem pelo clube. Pelo meio, teve uma aventura no Manchester United, sem grande sucesso.