Mais um jogo do Aston Villa na Premier League adiado

Duelo entre a equipa de Birmingham e o Everton também foi adiado.

O calendário da Premier League tem sido fustigado por diversos casos de infeção por covid-19 nas equipas e, esta quinta-feira, ficou confirmado o adiamento de mais um jogo do Aston Villa.

Depois de os jogos da equipa de Birmingham com Newcastle e Tottenham terem sido reagendados, foi a vez do duelo com o Everton, que estava agendado para domingo.

O Villa continua a contar com vários casos de covid-19 no plantel e ficou a saber que o encontro com o Newcastle foi remarcado para o dia 23 de janeiro (sábado).