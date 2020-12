Mais um jogo da Premier League adiado devido à covid-19: agora o Tottenham-Fulham

Jogo da equipa de José Mourinho adiado devido a um surto de covid-19 na equipa do Fulham.

Continuam a aumentar os casos de infeção com covid-19 nos plantéis da Premier League e, depois do adiamento do encontro entre Manchester City e Everton, na segunda-feira, foi a vez do Tottenham-Fulham, que estava agendado para as 18h00 desta quarta-feira.

De acordo com a imprensa britânica, foi detetado um surto no plantel do Fulham, orientado por Scott Parker, motivo que conduziu ao adiamento da partida da 16.ª ronda da Liga inglesa.

O Tottenham, treinado por José Mourinho, iria receber os "cottagers" esta quarta-feira, em Londres.