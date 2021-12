Mais um jogo adiado na Premier League: são já 14 nas últimas duas semanas

Redação com Lusa

O jogo entre o Leeds e o Aston Villa, agendado para terça-feira e a contar para a 20.ª jornada da Liga inglesa, foi também adiado, face ao isolamento devido a casos positivos ao coronavírus.

"Ainda que não tenhamos mais nenhum caso positivo no nosso plantel, a maioria dos jogadores que já tinham tido testes positivos antes do jogo com o Liverpool [também adiado] mantêm-se em isolamento", justificou hoje o Leeds United.

O jogo de hoje entre Leeds e Liverpool já tinha sido adiado, no boxing day, jornada tradicional a seguir ao Natal, e, que, também viu serem cancelados, pelas mesmas razões, os jogos entre Wolverhampton e Watford e Burnley e Everton.

"Ainda não temos jogadores suficientes para cumprir as exigências da Premier League", acrescentou a formação de Leeds, que no espaço de poucos dias viu-se obrigada a adiar jogos de duas jornadas.

Este é o 14.º jogo da Liga inglesa adiado nas duas últimas semanas, numa altura em que a Grã-Bretanha regista um número recorde de casos positivos de covid-19, devido à variante Omicron.

Um pouco antes a Liga rejeitou o pedido de adiamento do Crystal Palace para a visita de hoje ao Tottenham, depois de o seu treinador, Patrick Vieira, ter testado positivo e ter ficado em isolamento, já depois de Steven Gerrard, técnico do Asto Villa, que hoje recebe o Chelsea, também ter dado positivo.

No início da semana, os clubes da Premier Legue rejeitaram, ainda assim, a opção de interromper temporariamente a época 2021/22.