Mais um jogador do Real Madrid testa positivo à covid-19: já são sete no plantel

Médio Isco, de 29 anos, testou positivo para o novo coronavírus, esta terça-feira.

Mais um jogador do Real Madrid testou positivo à covid-19 esta terça-feira. Depois de Modric, Marcelo, Asensio, Rodrygo, Bale e Lunin, agora foi a vez do médio Isco ser infetado com o novo coronavírus.

Isco acusou positivo num teste antigénio, na segunda-feira à noite, esta manhã recebeu o resultado do PCR para confirmar o primeiro teste: ambos deram positivo. O Real Madrid agora espera a confirmação do caso de Modric, que pode ter sido um falso positivo e de Alava, que esta manhã foi submetido a um teste PCR.

Isco já apresentava sintomas desde o último sábado e já não jogou contra o Cádiz.