Mais um jogador do Barcelona com casa assaltada enquanto estava em campo

Jules Koundé apercebeu-se do ocorrido quando regressou à residência após jogo com o Bétis.

A residência de Jules Koundé foi assaltada enquanto o defesa internacional francês do Barcelona defrontava o Bétis na noite do passado sábado. De acordo com a imprensa espanhola, o jogador de 24 anos apercebeu-se do infortúnio quando chegou a casa, que fica a cerca de 40 quilómetros de Barcelona.

Ansu Fati, Umtiti, Luis Suárez, Arthur Melo, Coutinho e Boateng foram outros jogadores do clube catalão que viram a residência assaltada enquanto disputavam um jogo, sem esquecer Aubameyang, que chegou mesmo a ser agredido em casa.

O Barcelona, recorde-se, venceu o Bétis por 4-0 e lidera o campeonato espanhol com 11 pontos de vantagem para o Real Madrid.