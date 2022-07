Mais um jogador de Deco apontado a Camp Nou: Barcelona estuda alternativas a Alonso

Raphinha, outro jogador do antigo médio dos catalães, já joga sob as ordens de Xavi, mas pode não ser o único, uma vez que Caio Henrique parece ser a alternativa mais viável a Marcos Alonso

Caio Henrique, lateral esquerdo brasileiro de 24 anos, parece ser a alternativa mais viável a Marcos Alonso. O negócio que podia trazer o defesa do Chelsea não é de fácil concretização e o clube catalão já estuda alternativas, tendo mais um jogador de Deco debaixo de olho.

O representante do antigo médio, de acordo com o jornal Sport, é mesmo o mais sério candidato a chegar a Camp Nou caso o negócio do lateral espanhol falhe, algo que não é impossível, pois o Chelsea está a dificultar muito as saídas de Alonso e Azpilicueta.

No Mónaco desde 2020, Caio Henrique fez 16 assistências nos últimos dois anos, realizando um total, nesse período, de 85 partidas.