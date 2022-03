Mais um jogador a querer sair do PSG: agora é Mauro Icardi

De acordo com o meio de comunicação francês RMC Sport, o argentino pode deixar o Parque dos Príncipes se chegar uma oferta interessante para ambas as partes.

A reestruturação do Paris Saint-Germain no que concerne à época 2022/23 é um dado adquirido. Após a eliminação prematura na Liga dos Campeões (o conjunto da capital francesa foi eliminado pelo Real Madrid, nos oitavos de final da competição milionária), os problemas no balneário aumentaram de tom e os dirigentes da formação "rouge et bleu" querem reformular o plantel, com o principal intuito de tornarem a equipa mais competitiva e regular na mais prestigiada prova de clubes da UEFA. E, segundo a RMC Sport, o próximo a cair pode ser, precisamente, Mauro Icardi.

Contratado ao Inter de Milão no verão de 2020, depois de uma primeira época de empréstimo por parte dos "nerazzurri", o avançado de 29 anos não está feliz em Paris e pessoas próximas ao jogador, que coabitam no seu ambiente mais pessoal, não desmentem uma possível saída em junho.

Com a contratação sonante do compatriota Lionel Messi no início desta temporada, Mauro Icardi perdeu espaço na turma parisiense e, sempre que foi chamado pelo técnico Mauricio Pochettino, ficou longe de convencer. Na presente época, nas 29 partidas que disputou, o ponta de lança natural de Rosário somente marcou cinco golos, rendimento bastante abaixo daquele que apresentou nos últimos anos.