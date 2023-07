Mais um ex-Barcelona a caminho do Inter Miami: agora é a vez de Iniesta

Depois de Lionel Messi, Sergio Busquets e Jordi Alba (por oficializar), o Inter Miami terá chegado a um princípio de acordo com Andrés Iniesta, que aos 39 anos está livre no mercado após ter terminado contrato com o Vissel Kobe, do Japão.

O Inter Miami, detido por David Beckham, já conseguiu reunir Lionel Messi, Sergio Busquets e Jordi Alba - o lateral esquerdo ainda está por oficializar - mas não deverá ficar por aqui, tendo chegado a um princípio de acordo com Andrés Iniesta, outro ex-Barcelona que, aos 39 anos, está livre no mercado.

A informação chega do portal Offsider, depois de o lendário médio espanhol ter terminado contrato com os japoneses do Vissel Kobe, que representava desde 2018, altura em que se despediu de Camp Nou.

Em 2023, Iniesta fez seis jogos no Japão, tendo apontado três golos e as mesmas assistências em 27 partidas disputadas no ano passado.