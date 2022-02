Mais um clube inglês tentou contratar Luis Díaz: "Falei com ele ao telefone..."

Treinador do West Ham, David Moyes, admitiu que o clube esteve perto de contratar o extremo colombiano ex-FC Porto.

Além de Tottenham e Liverpool, também o West Ham tentou a contratação de Luis Díaz, que acabou por rumar ao Liverpool no mercado de transferências de janeiro. De acordo com o treinador David Moyes, o clube estaria adiantado para contratar o extremo colombiano, mas depois entraram em cena os "reds"...

"É verdade que falei com Luis Díaz ao telefone e estávamos bem adiantados para contratá-lo ao FC Porto. Percebi que o Liverpool iria tentar contratá-lo no verão, por isso tentámos em janeiro. Não sei se isso afetou a decisão do Liverpool, mas pronto, ele realmente é um jogador muito bom", começou por dizer.

"Houve um período em que pensei que estávamos sozinhos. Tive uma conversa com Luis Díaz ao elefone, com um intérprete e o seu agente, fizemos tudo para acontecer, esperava realmente que ele fosse escolher o West Ham. Depois, vieram outros clubes. O West Ham estava pronto para fazer ofertas pelos jogadores certos mas, infelizmente, não conseguimos", concluiu.