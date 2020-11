Mais um caso de covid-19 no Uruguai: agora é Diego Godín

Diego Godín, central do Cagliari

O Cagliari anunciou que o defesa-central está infetado com covid-19. É mais um caso oriundo da concentração da seleção do Uruguai

São agora 16 elementos da seleção do Uruguai que estão infetados com covid-19. O caso mais recente é o do capitão Diego Godín, informou esta sexta-feira o Cagliari, clube que o experiente jogador representa.

Godín chegou ontem a Itália e não teve contacto com nenhum elemento do clube italiano, estando agora a cumprir isolamento em casa. O médio Nahitan Nández também esteve com a seleção azul celeste, mas testou negativo.

Godín vai falhar o jogo de sábado com a Juventus.