Mais novidades por Bellingham: campeão inglês posiciona-se

Gundogan vai sair e Bernardo também pode abandonar Etihad, caso surja uma proposta que interesse às duas partes. Bellingham considerado como o substituto ideal

Figura do Dortmund, Jude Bellingham continua a gerar interesse nos maiores clubes europeus. O Real Madrid parece estar bem posicionado e, numa altura em que se noticia o recuo do Liverpool, devido ao preço do atleta, o Manchester City surge como forte possibilidade.

Os ingleses vão perder Gundogan e encaram o médio como o substituto ideal, segundo o AS. Para além do alemão, também o português Bernardo Silva pode abandonar o Etihad, caso as propostas agradem a todas as partes.

Jude Bellingham tem contrato com o Dortmund até 2025. Custou, no verão de 2020, 25 milhões ao atual líder da Bundesliga, que espera contar com a sua principal figura por, pelo menos, mais uma temporada.