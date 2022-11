Mais elogios de Klopp para Darwin: "Imaginem se também tivesse marcado..."

Declarações de Jurgen Klopp, treinador dos reds, em conferência de imprensa de antevisão ao Tottenham-Liverpool, partida relativa à 15.ª jornada da Premier League e que está marcada para domingo, às 16h30.

Darwin está a ganhar confiança: "Ele está a dar grandes passos e ainda existe espaço para melhorias, porque o rapaz é um pacote incrível. Dá logo para ver que é uma ameaça real na área de finalização, está envolvido em muitas coisas. Imaginem se ele também tivesse marcado as poucas grandes oportunidades de golo que teve. Ele é sempre uma opçao para passar, cruzar, este tipo de coisas. Ele entrou [diante do Nápoles] e não jogou de uma forma extremamente larga, mas esteve envolvido nos dois golos, o que é bom. Está a dar grandes passos, sem dúvida".

Tottenham: "É um grande jogo para nós, gigantesco. Vai ser muito difícil jogar na casa do Tottenham. Eu não contava com a distância pontual entre nós, mas não podemos ser esquisitos com os jogos em que queremos pontuar, temos de o fazer. O Tottenham é muito bem organizado defensivamente e os contra-ataques têm sido gigantes. Nos últimos dois jogos deles, em que tiveram de correr atrás do resultado, deu para ver o seu poder ofensivo também. Penso que os spurs estão num bom momento, por isso estamos preparados para um adversário forte e confiante".

O Liverpool tem sido muito inconsistente: "Já vimos do que somos capazes em jogos grandes. Mas há muitos jogos e nós temos de encontrar sempre quem consegue jogar outra vez, sem que se torne num onze repetitivo. Penso que não temos tido muitas oportunidades de o fazer. Se não és consistente, há sempre uma razão para tal, e muitas vezes essa razão tem a ver com disponibilidade: quem pode jogar, quantas vezes pode jogar, esse tipo de coisas. Isso é uma, mas não a única razão pela qual não temos tido consistência.