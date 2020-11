Mais dois jogadores infetados na seleção irlandesa: um é pupilo de Mourinho

Seleção da República da Irlanda conta com quatro casos positivos desde a concentração.

Os irlandeses Matt Doherty e James McClean tiveram testes positivos para o novo coronavírus, que provoca a covid-19, e vão falhar o jogo com a Bulgária, da Liga das Nações, informou esta segunda-feira a Federação Irlandesa de Futebol (FAI).

Em comunicado, a FAI revelou que o lateral do Tottenham e o extremo do Stoke, que no domingo foram titulares diante do País de Gales, "foram isolados do grupo, de acordo com o protocolo definido" e que "as autoridades sanitárias foram informadas da situação".

Os dois jogadores terão agora de ficar em quarentena durante 10 dias, seguindo as diretrizes do governo britânico, pelo que vão desfalcar a República da Irlanda diante da Bulgária, na quarta-feira, em jogo decisivo da sexta e última jornada do grupo 4 da Liga das Nações B, em Dublin.

Matt Doherty, que esta época trocou o Wolverhampton pelo Tottenham, de José Mourinho, vai também falhar o jogo dos "spurs" com o Manchester City, no sábado, para a Liga inglesa, e eventualmente o duelo com o Ludogorets, para a Liga Europa, a 26 de novembro.

Na semana passada, a FAI já tinha anunciado que os jogadores Alan Browne e Callum Robinson também estavam infetados com o novo coronavírus.