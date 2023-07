Mais dois nomes de peso a um passo da Arábia Saudita, um deles rumo ao Al Nassr

Sadio Mané pode juntar-se a Cristiano Ronaldo e ser orientado por Luís Castro.

Sadio Mané e Riyad Mahrez podem ser os dois próximos astros da galáxia saudita. Segundo avançou o jornal Al Arriyadiyah, o argelino do Manchester City está prestes a ser anunciado pelo Al Ahly, um dos quatro maiores clubes do país, apesar de ter disputado na última época a II Liga (subiu entretanto).

Citando fontes próximas do processo negocial, informa aquele órgão que clube e jogador chegaram a acordo, depois de o avançado ter mostrado alguma renitência numa fase inicial.

Mahrez vai agora efetuar exames médicos, juntando-se depois a um emblema que, neste defeso, assegurou os serviços do guarda-redes Édouard Mendy (ex-Chelsea) e Roberto Firmino (ex-Liverpool). Mahrez será, assim, a terceira contratação proveniente da Premier League rumo ao emblema de Jeddah, um dos quatro que foram adquiridos pelo PIF, o maior fundo saudita e um dos mais ricos do mundo.

Não de Inglaterra, mas do futebol alemão, pode chegar Sadio Mané, este rumo ao Al Nassr, clube treinado por Luís Castro e que está em negociações diretas com o Bayern de Munique. Por 17 milhões de euros, o emblema alemão pode estar recetivo a vender o internacional senegalês. O treinador do Bayern, Thomas Tuchel, explicou, aliás, que Mané não vai ter vida fácil no Bayern durante a próxima época. "Nós temos uma constelação que torna as coisas muito difíceis para Sadio. O jogador também sabe disso. Mané tem contrato, quer ficar e nós respeitamos isso. Mas este é apenas o primeiro dia de treino e muitas coisas podem acontecer no futebol", atirou.