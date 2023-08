Mais dois avançados negociados pelo PSG

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Dembélé e Gonçalo Ramos foram os últimos atacantes contratados, mas poderão ter companhia em breve.

O Paris Saint-Germain está a trabalhar nas contratações de Bradley Barcola e Randal Kolo Muani, de acordo com o jornal francês Le Parsien. Dembélé e Gonçalo Ramos chegaram há pouco tempo, Kang-in Lee e Asensio também já tinham sido contratados, e Mbappé regressou aos treinos, mas o clube ainda quer mais soluções ofensivas. Até porque, recorde-se, Neymar saiu para o Al Hilal.

Bradley Barcola é um extremo internacional francês de 20 anos que representa o Lyon, onde também fez a formação. Kolo Muani também é internacional francês, tem 24 anos, mas joga como ponta de lança, e cumpre a segunda época no Eintracht Frankfurt, onde chegou depois de vestir as cores do Nantes.

O Le Parisien adianta que Luis Enrique pretende ter mais dois avançados no plantel até ao final do mercado de transferências.