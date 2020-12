Mais de um mês depois, Sá Pinto regressa aos triunfos no Vasco da Gama

Apesar da vitória sobre o Santos por 1-0 este domingo, no estádio São Januário, no Rio de Janeiro, a equipa do técnico português Ricardo Sá Pinto continua na zona de despromoção do campeonato brasileiro.

O Vasco da Gama, orientado por Ricardo Sá Pinto, regressou este domingo às vitórias, ao bater o Santos por 1-0, no Estádio São Januário.

O golo da vitória vascaína foi marcado por Carlinhos, aos 8 minutos. Com o triunfo pela margem mínima, o Vasco chegou aos 28 pontos, mas mantém-se no 17º posto, em zona de despromoção. O Santos é 8º, com 38 pontos.

O Vasco não vencia um jogo em casa desde 28 de outubro, quando venceu o Caracas por 1-0, na Taça Sul-americana. A última vitória da equipa datava de 14 de novembro, quando triunfou diante do Sport Recife por 2-0, fora.

Desde então, o Vasco somou quatro empates e três derrotas, em jogos do Brasileirão e da Taça Sul-americana - competição em que o clube acabou por ser eliminado pelo argentino Defensa y Justicia.

Foi apenas a terceira vitória em 14 jogos de Ricardo Sá Pinto à frente da equipa brasileira. Em crise, há dez dias, elementos de uma claque organizada do Vasco da Gama invadiram o centro de treinos do clube para pedirem justificações pelos maus desempenhos da equipa. Ricardo Sá Pinto era um dos alvos.

O Vasco volta a entrar em campo no próximo domingo, frente ao Athetico-PR, na Arena da Baixada, com hipótese de deixar a zona de despromoção. O Santos receberá, no mesmo dia, o Ceará, na Vila Belmiro.