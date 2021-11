Galês titular com a sua seleção, diante da Bielorrússia

Não atuava desde oito de setembro, mas vai a jogo com a sua seleção. Gareth Bale está de volta aos relvados.

O jogador do Real, que não é utilizado desde agosto pelos merengues, faz parte do onze galês que vai medir forças com a Bielorrússia, num encontro muito importante de qualificação para o próximo Campeonato do Mundo.