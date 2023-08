Mais de 50 mil vão ao Maracanã em cada jogo do Flamengo

Adeptos do Flamengo

Palmeiras tem 38 mil de média

O Flamengo é o líder quanto a média de espectadores no Brasileirão deste ano.

Em média, são 54 mil espectadores os que comparecem no Maracanã a cada jogo caseiro do Fla.

O segundo classificado quanto a público é o São Paulo, com 48 mil pessoas.

Em relação às equipas treinadas por portugueses, o Palmeiras é quarto, com média de 38 mil espectadores em cada jogo caseiro, com o Bahia (de Renato Paiva) numa surpreendente quinta posição, com média de 35 mil por jogo.

O Cruzeiro, de Pepa, é 12.º (média de 25 mil), o Cuiabá, de António Oliveira é 16.º (15 mil), o Goiás, de Evangelista, ocupa o 18.º lugar (oito mil) e o Bragantino, com Pedro Caixinha ao leme, tem uma média de 5600 pessoas por jogo caseiro, na 19.ª posição. O último é o América Mineiro, com 2 965 de média.