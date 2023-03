Mais de 100 partidas e outras novidades: vai ser assim o próximo Mundial

Final do Mundial do Catar

Novo Campeonato do Mundo terá, a partir de 2026, um total de 104 partidas. Quarenta e oito seleções estarão presentes na fase final e jogar-se-á uma fase de 16 avos de final, antes dos tradicionais oitavos

O Mundial de 2026 vai sofrer alterações profundas. O Conselho da FIFA deverá aprovar esta terça-feira todas as mudanças que prometem tornar diferente a experiência do Campeonato do Mundo de seleções.

De acordo com o The Athletic, o novo torneio de seleções terá 48 participantes, mais 16 do que os atuais 32. O aumento levará a uma série de alterações, com a mais profunda a ser a de uma competição com 104 partidas.

As seleções serão divididas por 12 grupos de quatro equipas. Como é hábito, passam os dois melhores classificados, para além dos oito melhores terceiros. Será constituída, assim, uma nova fase a eliminar, os 16 avos, antes dos tradicionais oitavos.

O Conselho da FIFA deverá ainda definir outros pormenores do Mundial, como o número de jogos por dia, o número de dias da competição, no total, e as datas de algumas partidas importantes, como a abertura e a final.

Recorde-se que a competição será realizada em três países diferentes, no verão de 2026: Canadá, Estados Unidos e México.