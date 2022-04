Mais críticas à exibição do Manchester United: "É fácil apontar o dedo ao Maguire..."

"Red devils" foram na terça-feira goleados pelo Liverpool, em Anfield, por 4-0.

Graeme Souness, antigo jogador escocês que passou por clubes como Rangers, Liverpool e Newcastle, e que em Portugal representou o Benfica, entre 1997 e 1999, em declarações à "Sky Sports" explicou o que considerou ser o principal problema do Manchester United frente ao Liverpool, na terça-feira [goleada por 4-0 em Anfield, num jogo que não contou com Cristiano Ronaldo].

De acordo como Souness, de 68 anos, a falta de intensidade no meio-campo é culpada pelas grandes dificuldades sentidas pelos "red devils", que Ralf Rangnick considerou estarem seis anos atrás dos "reds" comandados por Jurgen Klopp.

"Quando eu jogava era importante fazer passes inteligentes e tinha prazer em fazer com que os meus centrais não fossem expostos. Se olharem para o meio-campo do Manchester United, nada estava certo. O sucesso do Liverpool passa pelo meio-campo e pela intensidade que eles imprimem naquela zona, com jogadores como o James Milner e o Jordan Henderson, é por isso que têm sido tão bem-sucedidos. No do Manchester United toda a gente passa facilmente, não há pressão coletiva", começou por dizer, antes de considerar que, aos 68 anos, conseguiria jogar contra o meio-campo do United durante 45 minutos.

"Olho para o meio-campo Manchester United e acho que eu podia jogar contra eles durante 45 minutos, porque não têm intensidade. É fácil apontar o dedo ao Harry Maguire e ao seu companheiro na defesa, mas a verdade é que eles precisam de ajuda dos médios", concluiu.