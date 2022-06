Maioria dos "grandes" europeus com um central debaixo de olho, dizem em Itália

Central neerlandês da Juventus, Matthijs de Ligt, termina contrato em 2024.

Matthijs de Ligt é uma das figuras chave da Juventus mas, de acordo com a Imprensa italiana, poderá não continuar ao serviço da "Vecchia Signora" na próxima temporada.

Segundo o jornal "Corriere dello Sport", a maioria dos grandes clubes europeus estão interessados no internacional neerlandês. Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid, PSG e Barcelona, de acordo com as mesmas informações, serão os emblemas interessados.

De Ligt, de 22 anos, tem contrato com a Juventus até 2024, não tendo ainda renovado pelos "bianconeri". Em 2021/22, disputou 42 jogos pela "Juve", tendo marcado três golos e feito uma assistência.