Maioria dos clubes da Premier League contra acordo de compra do Newcastle

Nova regra que visa evitar concorrência "desleal", ainda que temporária, só não teve o voto favorável do emblema de St. James Park e do Manchester City

Dezoito dos 20 clubes da Premier League votaram, na passada segunda-feira, a favor de uma regra impeditiva de injeções de capital que proibirá, temporariamente, acordos comerciais que envolvam relações pré-existentes anticoncorrenciais.

Visto pela Imprensa britânica como uma forma de oposição à venda do Newcastle a um consórcio saudita, o representante dos magpies presente na reunião de emergência, Lee Charnley, considerou o regulamento como "anticompetitivo", pelo que foi o único emblema a votar contra. O Manchester City, clube inglês adquirido e gerido por um grupo financeiro dos Emirados Árabes Unidos, absteve-se.

Segundo o jornal inglês The Guardian, vários clubes da Premier League estão apreensivos quanto à definição de acordos de patrocínio no país de origem do consórcio saudita encabeçado pelo príncipe herdeiro da Arábia Saudita, bin Salman.

Os dezoito clubes que votaram favoravelmente à nova regra supracitada pretendem que sejam implementadas, num futuro a curto prazo, medidas preventivas que assegurem o pagamento do valor real de mercado, sem haver uma sobrevalorização.

Por enquanto, esta nova regulamentação estará em vigor durante o próximo mês e aplica-se aos 20 clubes do principal escalão inglês. O intuito é que ela se torne permanente, pelo que será criado um grupo de trabalho para trabalhar no projeto de proibição temporária de transações entre partes relacionadas.