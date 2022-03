Maiorca defende adeptos "exemplares" : "Que não paguem por alguns sem educação e valores.."

Na sequência da denúncia, feita pela LaLiga, de cânticos racistas proferidos por adeptos do Maiorca na partida com o Real Madrid, o clube espanhol saiu esta quinta-feira em defesa dos fãs que tiveram um comportamento "exemplar" durante o jogo em questão

Esta quarta-feira, a LaLiga apresentou uma denúncia ao Comitê de Competição devido ao comportamento de centenas de adeptos do Maiorca na partida de segunda-feira entre o Maiorca e o Real Madrid (0-3), referente à 28ª jornada da prova.

Segundo o organismo, aos 29 minutos de jogo, "cerca de 500 adeptos locais, situados nas bancadas de animação local Lluís Sitjar, presentes atrás da baliza, entoaram de forma coral e coordenada durante cerca de 8 segundos: 'P*** do Real Madrid, p*** do Real Madrid'.

De seguida aos insultos ao Real, a LaLiga revelou que "os adeptos locais, sem conseguir precisar o número exacto deles, entoaram de forma coral e coordenada durante cerca de 6 segundos: 'Uh uh uh uh', na direção do jogador visitante Vinícius". "Um adepto local, localizado na mesma arquibancada, entoou claramente a expressão 'vai apanhar bananas' a Vinícius", acrescentou o organismo.

Na sequência desta denúncia, o Maiorca reagiu esta quinta-feira com reprovação ao comportamento dos adeptos que encetaram em comportamento racista na partida em questão e apelou à LaLiga que não condene a massa adepta do clube como um todo, tendo em conta a inocência dos adeptos "justos, leiais e exemplares" no sucedido.

"Que não paguem os justos, leais e exemplares por alguns sem educação e valores. A nossa massa adepta merece todo o respeito e diferenciação entre quem não se sabe comportar (minoria) e quem é exemplar. Só a partir daí, se poderá envergonhar quem não se comporta", foi a mensagem deixada pelo clube na rede social Twitter.