Maior empresário de futebolistas do Mundo inaugura escritório no Porto

Agente de Bale, Jonathan Barnett, e a empresa ICM Stellar Sports vão abrir um escritório na cidade do Porto. É o primeiro da agência no país.

O empresário de jogadores de futebol Jonathan Barnett vai inaugurar um escritório no Porto - o primeiro em Portugal -, da empresa ICM Stellar Sports, multinacional sediada em Londres que se apresenta como a maior agência do mercado futebolístico mundial, adiantou o Jornal de Negócios. A inauguração estava prevista para segunda-feira, mas foi adiada e deverá acontecer em maio.

Jonathan Barnett é o agente de Gareth Bale, avançado do Real Madrid, Jack Grealish, médio do Manchester City, Saúl Niguez, médio do Chelsea, e Ben Chilwell, defesa do Chelsea, entre outros. A agência que detém lida com contratos avaliados na ordem dos 1,3 mil milhões de euros.

Em Portugal, a ICM Stellar Sports detém o passe de 44 jogadores.