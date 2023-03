Maignan ironiza com novas regras: "Se o guarda-redes defender o penálti, é livre indireto"

Guarda-redes do Milan critica a nova regra que tenciona acabar com os comportamentos que possam causar distração ao jogador que vá bater um penálti.

Na sexta-feira soube-se que a IFAB (The International Football Association Board) vai introduzir novas regras no futebol, em 2023/24, que vão proibir os guarda-redes de ter atos que tentem distrair o batedor de um penálti. Uma regra que até começa a ser conhecida como "anti-Emiliano Martínez".

Este sábado, Mike Maignan, guarda-redes do Milan e da seleção francesa, criticou a decisão, com ironia. "Novas regras do IFAB para os penáltis em 2026: os guarda-redes têm de ter as mãos atrás das costas. Se o penálti for defendido, o adversário ganha um livre indireto", escreveu nas redes sociais.

Na sexta-feira, Maignan, curiosamente, defendeu um penálti na vitória da França, por 4-0, sobre os Países Baixos, para a qualificação para o Euro'2024.