Maicon apresentado no Vasco da Gama: "Venci desde que saí de casa aos 15 anos"

Antigo defesa do FC Porto foi apresentado como novo jogador do Vasco da Gama

Aos 34 anos, o defesa Maicon, ex-Nacional e FC Porto, foi apresentado como jogador do Vasco da Gama, com um contrato de seis meses.

O defesa desvalorizou a duração do vínculo e realçou o grande desafio que enfrenta, recordando que nunca perdeu confiança em nenhum clube e que é um vencedor na vida desde que as 15 anos saiu de casa e passou a cuidar da família.

"Seis meses é muito tempo para a gente mostrar o que tem capacidade para fazer. Saber o que é Vasco é muito fácil, eu quero sentir, quero trazer essa energia para dentro do grupo para mostrar para eles o que é ser Vasco. Eu sei da minha capacidade, sei do meu nível mental, sei o jogador que eu sou. Em nenhum momento, nenhum clube, nenhum treinador me fizeram perder a confiança em mim. Saí de casa aos 14, 15 anos. Desde lá eu venci. Se olhar para trás, consigo ver que eu venci no futebol. Mas não quero focar no passado, quero focar no presente", começou por explicar.

De seguida falou dos maiores desafios da sua carreira: "Não digo o maior desafio da carreira, acho que todos são desafios. Todo lugar por onde você passa você tem um desafio diferente. Eu acredito que estou num grandíssimo clube, gigante. Tenho que saber exatamente a responsabilidade que estou assumindo. Aqui tem uma torcida muito grande, muito apaixonada. Vai ser mais um desafio grande na minha carreira, como todos os outros. A partir do momento que eu cuido da minha família, que eu cuido dos meus pais desde que saí de casa, já foi um grande desafio."