Mahrez foi gigante frente ao Tottenham e Manchester City reforça segundo lugar

City ganha ao Tottenham com reviravolta e exibição de luxo de Riyad Mahrez.

O Manchester City reforçou, esta quinta-feira, o seu segundo lugar na Liga inglesa, com uma espetacular vitória por 4-2 sobre o Tottenham e com o argelino Riyad Mahrez a ser o homem do jogo.

Com dois golos uma assistência, o avançado magrebino comandou a reação do City ante os londrinos, que chegaram ao intervalo a ganhar por 2-0, neste jogo adiado da sétima jornada do campeonato.

Os portugueses do Manchester City não fizeram parte do onze inicial de Pep Guardiola e Bernardo Silva foi chamado para os últimos dez minutos, quando a equipa da casa já vencia por 3-2, enquanto Rúben Dias regresso à competição depois de se ter lesionado no Mundial'2022, entrando aos 90'.

Vindos de uma derrota no dérbi com o United, os azuis reagiram bem, com a nota artística de virar uma desvantagem de 2-0 em vitória clara, colocam-se a cinco pontos do Arsenal, com mais três do que a equipa de Bruno Fernandes e Diogo Dalot.

Os golos do Tottenham apareceram mesmo antes do intervalo, um de Dejan Kulusevski e outro de Emerson Royal, após jogada de insistência de Harry Kane.

Reagiu muito bem o City, na segunda parte, dominando com autoridade após o reatamento, e os golos da casa surgiram com naturalidade.

O festival Mahrez começou aos 52 minutos, com o centro na jogada do primeiro golo da casa. Gundogan cabeceou e, depois, o argentino Julián Álvarez atirou a contar.

Passados dois minutos, foi o norueguês Haaland que regressou aos golos - após três jogos em branco -, finalizando a passe de Mahrez.

O argelino também marcou, aos 64 e 90 minutos, para uma bela vitória da equipa da casa, que decididamente ainda não atirou a toalha ao chão na perseguição ao Arsenal.