"Maguire tem de ser o melhor do mundo só porque pagaram 80 milhões por ele?"

Chiellini saiu em defesa de Harry Maguire, central do Manchester United que foi alvo de muitas críticas na temporada passada e que, sob o comando de Erik ten Hag, tem sido relegado para o banco.

Giorgio Chiellini, internacional italiano que alinha do Inter Miami, da Liga norte-americana (MLS), saiu esta quinta-feira em defesa de Harry Maguire, central do Manchester United que foi alvo de muitas críticas na temporada passada e que tem sido relegado para a condição de suplente sob o comando de Erik ten Hag.

"Fico triste com a situação de Maguire, porque ele é um bom jogador. Exigem-lhe demasiado. Só porque pagaram 80 milhões [de libras] (cerca de 91,8 milhões de euros) por ele, tem de ser o melhor do mundo em cada jogo? Não está bem", começou por criticar o antigo central da Juventus, em declarações ao jornal The Times.

O experiente defesa, de 38 anos, prosseguiu, salientando que os jogadores não têm qualquer influência sobre o preço que os clubes pagam pelas suas contratações e avisando que a hostilidade em torno de Maguire poderá vir a prejudicar a prestação da seleção inglesa no Mundial de 2022.

"O valor de mercado depende de muitos aspetos que não podes controlar. Não é culpa tua. Se queres ganhar o Mundial, é impossível fazê-lo com alguns problemas nos jogadores-chave e sem dúvida que Maguire é um desses jogadores", concluiu.

Na atual época, Maguire, que foi contratado pelos red devils ao Leicester, no verão de 2019, soma um total de 281 minutos em campo, divididos por cinco partidas.